Petróleo WTI fecha em alta e Brent fica estável com dólar e tensão geopolítica antes de Opep+

Os contratos futuros do petróleo fecharam próximos da estabilidade, com o WTI em leve alta, à medida em que o mercado se equilibra entre vetores como a alta do dólar, que habitualmente tem correlação negativa com as commodities, e as tensões no Oriente Médio antes da aguardada reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (OPEP+) em 5 de dezembro.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para janeiro fechou em alta de 0,15% (US$ 0,10), a US$ 68,10 o barril, enquanto o Brent para fevereiro, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), recuou 0,01% (US$ 0,01), a US$ 71,83 o barril.

O dólar se valorizava à medida que a crise política na França se aprofunda e pesa sobre o euro, ao mesmo tempo em que as ameaças de tarifas pelo presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, geram cenários prospectivos potencialmente inflacionários, enquanto provocam deterioração do apetite ao risco, o que gera fluxo para a moeda americana.

Investidores de energia monitoram o aumento de tensões geopolíticas no Oriente Médio - com o avanço de grupos rebeldes na Síria e continuidade dos bombardeios de Israel no sul do Líbano, apesar do cessar-fogo em vigor.

Mais cedo, o petróleo chegou a subir, refletindo sinais melhores da economia da China, após o índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial subir para o maior nível desde junho.

Negócios, contudo, eram limitados pela expectativa com a reunião da OPEP+, quando o cartel discutirá o plano de elevar ou não a produção da commodity a partir de janeiro.