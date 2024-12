PMI industrial da zona do euro cai a 45,2 em novembro, ao menor nível em 2 meses

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial da zona do euro caiu de 46 em outubro para 45,2 em novembro, no menor nível em dois meses, segundo pesquisa final divulgada nesta segunda-feira, 2, pela S&P Global em parceria com o Hamburg Commercial Bank.

A leitura definitiva de novembro veio em linha com a estimativa preliminar e a previsão de analistas consultados pela FactSet.

O resultado abaixo da barreira de 50 indica que a produção manufatureira do bloco segue em contração.