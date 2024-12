Carrefour assina acordo para venda de 8 lojas da bandeira Nacional localizadas em Curitiba

O Grupo Carrefour Brasil informou nesta terça-feira, 3, que assinou acordos para alienação de 8 lojas de supermercados da bandeira Nacional localizadas na cidade de Curitiba, no Paraná.

Em fato comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) a empresa destaca que as transações fazem parte da estratégia do Grupo para simplificar e agilizar suas operações do segmento Varejo, focando em seu negócio principal de lojas de grandes formatos. O Grupo Carrefour Brasil planeja desinvestir todas as lojas de supermercados das bandeiras Nacional e Bom Preço (64 lojas no total).

Segundo a empresa, 47 lojas da bandeira Nacional, localizadas na região Sul do Brasil, e as 17 lojas da bandeira BomPreço, localizadas na região Nordeste do Brasil, entregaram R$ 1,5 bilhão de vendas brutas nos últimos 12 meses encerrados em setembro (1,3% das vendas brutas totais do Grupo e 6% das vendas brutas do segmento Varejo) com contribuição negativa de R$ 42 milhões no Ebitda (pós-IFRS). Dessas 64 lojas, 11 são de propriedade da companhia e 53 são alugadas. As despesas com aluguel dessas lojas somaram R$65 milhões nos últimos 12 meses encerrados em setembro de 2024.

A companhia espera levantar cerca de R$ 400 milhões com a venda dessas lojas. Até o momento, o Grupo Carrefour Brasil já assinou compromissos firmes para venda de 7 lojas BomPreço e 8 lojas Nacional por um valor que representa uma porção material do total esperado.

A provisão para despesas de caixa e não caixa relacionadas a esta transação serão contabilizadas nos resultados do quarto trimestre de 2024. As despesas caixa de desmobilização, que incluem markdowns, custos de indenização e taxas de rescisão, devem ser mais do que compensadas pela entrada de caixa da venda dos 64 ativos ao longo de 2025.

As despesas não caixa incluem despesas com impairment de ativos e marcas. As transações estão sujeitas a aprovações regulatórias, entre outras condições precedentes.

Após a conclusão deste plano de desinvestimento, que está previsto para acontecer no primeiro semestre de 2025, a companhia deverá manter 21 lojas de supermercado rentáveis localizadas em regiões estratégicas e operadas sob a bandeira Carrefour Bairro. "O Grupo Carrefour Brasil continua executando sua estratégia com foco na maximização do retorno dos nossos ativos", afirma.