Crescimento do PIB acima das expectativas mostra País produzindo mais, diz Tebet

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, comemorou o avanço do Produto Interno Bruto (PIB) de 0,9% no terceiro trimestre. "O crescimento do PIB acima das expectativas mostra que o País está produzindo cada vez mais, gerando renda e emprego", escreveu ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) em troca de mensagens no período da manhã desta terça-feira, 3.

E completou a ministra, frisando que o País seguirá avançando com trabalho e responsabilidade fiscal: "Com medidas que promovam o equilíbrio das contas públicas, vamos fortalecer a economia e garantir que as conquistas perdurem."

O governo anunciou na última semana seu pacote de contenção de despesas e já enviou três propostas - entre projetos de lei e proposta de emenda à Constituição - ao Congresso, promovendo mudanças na valorização do salário mínimo e abono salarial, por exemplo.

O PIB brasileiro registrou alta de 0,9% no terceiro trimestre de 2024 ante o segundo trimestre de 2024, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O resultado veio ligeiramente acima da mediana das estimativas dos analistas do mercado financeiro consultados pelo Projeções Broadcast, que apontava alta de 0,8%. O intervalo de estimativas ia de alta de 0,5% a 1,2%. O número também é superior à projeção do Ministério da Fazenda, de 0,7%.