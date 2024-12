Hapvida prevê investimentos de US$ 2 bi até 2026 e novos hospitais e outras unidades

A Hapvida informou nesta terça-feira, 3, que fará investimentos de cerca de R$ 2 bilhões até o final de 2026 para construção de novos hospitais e outras unidades assistenciais. Desse valor, R$ 630 milhões serão feitos com capital próprio.

Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa detalha que serão construídos e inaugurados 10 novos hospitais nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Manaus, Fortaleza, Recife, Belém e Campo Grande.

Dentro do valor total, estão previstos para a cidade de São Paulo e Região Metropolitana investimentos da ordem de R$ 1 bilhão. O plano diretor prevê a inauguração de quatro novos hospitais, um pronto-atendimento, seis clínicas, oito unidades de diagnóstico e 14 unidades de coleta laboratorial nos próximos dois anos.

Um dos hospitais, localizado na Av. Rubem Berta, Vila Clementino, será de alta complexidade e com capacidade para 250 leitos. Outro hospital, localizado à Av. Brigadeiro Luís Antônio, Jardins, terá vocação materno-pediátrica e capacidade para 250 leitos.

"A ideia é que esses dois novos hospitais ofereçam um serviço de saúde premium, com alta tecnologia, hotelaria diferenciada, serviços personalizados e exclusivos e equipes médicas renomadas. Esses dois novos hospitais terão o objetivo de aumentar a verticalização e de ampliar a capacidade de leitos para viabilizar os esforços comerciais da região, mirando também planos com tíquetes mais altos", diz a empresa.

Os investimentos preveem, ainda, a reforma e reinauguração de dois hospitais - hospital Jardim Anália, no bairro Anália Franco e outro no município de Santo André, além da ampliação do hospital Cruzeiro do Sul, em Osasco. No Estado de São Paulo, a companhia conta hoje com 28 hospitais.