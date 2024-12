Independentemente do envio ou não do PL do IR, essa é discussão para 2025, diz Ceron

O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, disse nesta terça-feira, 3, que a decisão sobre o momento do envio do projeto de lei que tratará da isenção do imposto de renda vai depender de uma avaliação política. Ele ponderou, contudo, que independente da apresentação ocorrer neste ano ou no próximo, a discussão do tema só ocorrerá efetivamente em 2025. Ele também evitou entrar em detalhes sobre as medidas que irão compensar a isenção do IR ampliada, atribuindo a discussão à Receita e ao secretário-executivo da pasta, Dario Durigan.

Sobre o projeto que altera regras para a seguridade dos militares, Ceron também avaliou que o envio do texto envolve a escolha do "momento adequado". Segundo ele, há um processo de revisão dos textos que irão compor os ajustes para a categoria.