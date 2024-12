Necessidade de financiamento chegou a R$ 97,4 bi no 3º trimestre, mostra IBGE

O Brasil alcançou uma necessidade de financiamento de R$ 97,4 bilhões no terceiro trimestre do ano, contra R$ 16,9 bilhões no terceiro trimestre do ano passado, segundo os dados das Contas Nacionais apuradas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) que trouxeram o resultado do Produto Interno Bruto (PIB) do período.

O saldo externo de bens e serviços passou de R$ 69 bilhões no terceiro trimestre de 2023 para R$ -3,5 bilhões em igual período deste ano, uma redução de R$ 72,6 bilhões.

Já a renda líquida de propriedade enviada ao resto do mundo saiu de R$ 90,7 bilhões para R$ 99,2 bilhões na mesma base de comparação, uma alta de R$ 8,4 bilhões no período.