Taxa de investimento no 3º tri é a maior para esse período do ano desde 2022, diz IBGE

A taxa de investimento no terceiro trimestre de 2024, 17,6%, é a maior para esse período do ano desde 2022, quando chegou a 18,3%, informou nesta terça-feira, 3, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

Segundo a coordenadora de Contas Nacionais do instituto, Rebeca Palis, o investimento foi o principal destaque do PIB do terceiro trimestre pela ótica da demanda.

Já a taxa de poupança para o terceiro trimestre do ano, 14,9%, é a menor para o período desde 2019, quando ficou em 13,2%.