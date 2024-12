Taxas de juros adotam viés de alta com PIB do Brasil e curva de Treasuries

Os juros futuros começaram a sessão desta terça-feira, 3, estáveis, mas adotam viés de alta, após o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro registrar alta de 0,9% no terceiro trimestre de 2024, na margem, praticamente em linha com a mediana das estimativas do Projeções Broadcast (0,8%), o que deve apenas reforçar as apostas de aumento de 75 pontos-base da Selic em dezembro.

Os rendimentos dos Treasuries em alta ajudam no movimento, mas a queda do dólar é fator que limita a alta.

Às 9h23, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 tinha máxima de 13,930%, de 13,889%, e o para janeiro de 2027 subia a 14,130%, de 14,085% no ajuste anterior.

O vencimento para janeiro de 2029 subia para 13,920%, de 13,870% no ajuste de ontem.