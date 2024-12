Batalha contra inflação está perto de ser vencida, mas ainda há trabalho, diz presidente do BCE

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, afirmou que a batalha da zona do euro contra a inflação está perto de ser vencida, mas que ainda há trabalho a ser feito, em rodada de perguntas e respostas no Comitê de Assuntos Econômicos e Monetários, nesta quarta-feira, 3.

"Minha prioridade é alcançar a estabilidade de preços", defendeu Lagarde.

Para a dirigente, em uma possível guerra comercial, a União Europeia estaria vulnerável, considerando a dependência comercial do bloco com outros países, como a China.

Atividade

No discurso preparado para o comitê, Christine Lagarde disse ainda que dados sugerem que o crescimento na zona do euro será mais fraco no curto prazo, mas que a recuperação econômica deve começar a ganhar força.

De acordo com a dirigente, no médio prazo, a projeção econômica ainda é incerta, mas dominada por riscos negativos.

"O mercado de trabalho da zona do euro se provou resiliente, até agora. Ao mesmo tempo, pesquisas apontam para um crescimento do emprego mais lento e uma maior moderação da procura de mão de obra", afirmou a dirigente.

Lagarde pontuou que gastos do consumidor devem aumentar à medida que renda real aumenta, mas que inflação deve aceleraram temporariamente no quarto trimestre deste ano. Sobre possíveis cortes nas taxas de juros pelo BCE, ela não se comprometeu com trajetória predeterminada nos cortes de juros.

"Os desafios geopolíticos e estruturais da Europa exigem uma ação coordenada e determinada por parte dos formuladores de política", disse a presidente do BCE.