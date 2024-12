Indicador Antecedente de Emprego da FGV cai 1,8 ponto em novembro, para 79,9 pontos

O Indicador Antecedente de Emprego (IAEmp) caiu 1,8 ponto na passagem de outubro para novembro, para 79,9 pontos, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta quarta-feira, 4. Em médias móveis trimestrais, o IAEmp recuou 1,1 ponto.

"Depois de apresentar consistente retomada ao longo de 2024, o IAEmp vem dando sinais de desaceleração nos últimos meses, sugerindo que a evolução do mercado de trabalho deve apresentar ritmo mais lento no início de 2025. A combinação de aumento de incerteza nos últimos meses, com a expectativa de atividade econômica menos intensa no próximo ano, sugere um novo momento do indicador, com mais cautela por parte de empresários nas intenções de contratar", avaliou Rodolpho Tobler, economista do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota oficial.

O IAEmp sugere expectativa de geração de vagas adiante - quanto maior o patamar, mais satisfatório o resultado. O indicador é formado por uma combinação de séries extraídas das Sondagens da Indústria, de Serviços e do Consumidor, todas apuradas pela FGV. O objetivo é antecipar os rumos do mercado de trabalho no País.

Em novembro, cinco dos sete componentes do IAEmp contribuíram negativamente para o resultado. Os piores desempenhos foram dos itens Tendência dos Negócios da Indústria, com contribuição de -0,8 ponto, e Situação Atual dos Negócios da Indústria, com -0,6 ponto. Por outro lado, os impactos positivos partiram dos componentes Emprego Local Futuro do Consumidor, com 0,5 ponto, e Situação Atual dos Negócios dos Serviços, com 0,4 ponto.