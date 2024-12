PMI de serviços dos Estados Unidos medido pelo ISM recua a 52,1 em novembro

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do setor de serviços dos Estados Unidos medido pelo Instituto para Gestão da Oferta (ISM, na sigla em inglês) registrou forte recuo de 56,0 em outubro para 52,1 em novembro, segundo pesquisa divulgada nesta quarta-feira, 4, pelo ISM. O resultado veio pior do que as expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam queda do índice a 55,6.

A leitura acima da barreira de 50 indica que o setor de serviços dos EUA continua em expansão.