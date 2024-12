PMI do ISM amplia precificação de corte de 25 pb nos juros do Fed de 72,9% ontem para 75,7%

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do setor de serviços dos Estados Unidos medido pelo Instituto para Gestão da Oferta (ISM, na sigla em inglês) abaixo do esperado promove elevação na precificação para um corte da taxa de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) no encontro do dia 18 de dezembro.

Segundo a plataforma de monitoramento do CME Group, as chances de redução de 25 pontos-base este mês passaram de 72,9% ontem para 75,7% há pouco.

Já o risco de haver uma manutenção caiu de 27,1% ontem para 24,3%.

Atualmente, a taxa dos Fed Funds está no intervalo entre 4,50% e 4,75%.