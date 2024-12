Taxas de juros recuam com dólar fraco e queda da produção industrial

Os juros futuros mostram viés de baixa na manhã desta quarta-feira, 4, após a alta da véspera e diante da queda da produção industrial em outubro, de 0,2% ante estimativa de alta de 0,1%. O dólar tinha sinal negativo, perto da estabilidade em relação ao real. Às 9h10, a taxa do depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 cedia para 13,995%, de 14,053% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2027 caía para 14,270%, de 14,323%, e o para janeiro de 2029 recuava para 14,115%, ante 14,151% no ajuste de terça-feira.