Petrobras e Ecopetrol confirmam a maior descoberta de gás da Colômbia

A Petrobras e a Ecopetrol confirmaram nesta quinta-feira, 5, ao mercado a maior descoberta e gás natural da história da Colômbia, após a perfuração bem sucedida do poço Sirius-2. Foram confirmados volumes de gás no local superiores a 6 trilhões de pés cúbicos (Tcf) in place (VGIP). A constatação pode aumentar em 200% as reservas atuais da Colômbia, informou a Petrobras.

O consórcio, em que a Petrobras detém 44,44% do negócio, estima investir US$ 1,2 bilhão para a fase exploratória e US$ 2,9 bilhões já na fase de desenvolvimento da produção.

Os investimentos que cabem à Petrobras já estão contemplados no Plano de Negócios 2025-2029 da estatal.

A expectativa é começar a produção de gás natural em três anos após recebimento de todas as licenças ambientais e em caso de confirmação da viabilidade comercial da descoberta, prevista até 2027.

A produção esperada, através de quatro poços produtores em um desenho "subsea to shore", é de cerca de 13 milhões de m3/dia durante 10 anos, informou a estatal.

O poço Sirius-2 fica a 77 quilômetros de Santa Marta, capital do departamento de Magdalena, ao norte do país, em lâmina d'água de 830 metros.

Agora o consórcio formado pela subsidiária da Petrobras Internacional na Colombia, como operadora e com 44,44% de participação, e pela Ecopetrol (55,56%), vai começar as atividades de aquisição de dados oceânicos como parte do projeto de desenvolvimento da produção no local.