BC da Índia mantém juro básico em 6,5%, nível em que se encontra desde fevereiro de 2023

O Banco Central da Índia deixou sua taxa básica de juros inalterada, após concluir reunião de política monetária nesta sexta-feira, 6. O RBI, como é conhecido o BC indiano, manteve sua principal taxa de juros em 6,5%. A decisão marcou a 11ª vez consecutiva em que a taxa é mantida no patamar em que se encontra desde fevereiro de 2023. De seis economistas consultados pelo The Wall Street Journal, quatro projetavam manutenção do juro, enquanto dois esperavam um corte. Em paralelo, o RBI decidiu elevar o teto dos juros para novos depósitos em moeda estrangeira de não residentes até março de 2025.