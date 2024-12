Fiesp diz que seguirá atuando na busca por competitividade após acordo com UE

A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) manifestou satisfação com o acordo comercial acertado entre Mercosul e União Europeia, destacando em nota o potencial de ampliação do comércio e dos investimentos produtivos. Diante da perspectiva de abertura à entrada de concorrentes europeus, a entidade diz que seguirá atuante na defesa das ações necessárias para elevar a competitividade dos setores produtivos brasileiros.

"A indústria brasileira recebe com satisfação a conclusão das negociações comerciais entre o Mercado Comum do Sul (Mercosul) e a União Europeia (UE). A finalização do acordo é oportuna, pois garante aos membros do Mercosul um instrumento poderoso para lidar com as mudanças comerciais e geopolíticas em curso", comentou a Fiesp.

E acrescentou: "A Fiesp seguirá atuante para que possamos aproveitar este período de reduções tarifárias e viabilizar as ações necessárias para elevar a competitividade dos setores produtivos do Brasil."

Conforme a Federação, Mercosul e União Europeia estão dando exemplo ao finalizar o acordo em um momento de avanço do protecionismo. O Brasil, observa a Fiesp com base em números do ano passado, representa mais de 80% do fluxo de US$ 112 bilhões de comércio entre Mercosul e o bloco europeu. Além disso, as multinacionais da União Europeia têm um estoque de investimentos superior a US$ 320 bilhões no Brasil.

"Ou seja, além do potencial de alavancar o comércio, o acordo deve estimular o investimento produtivo de longo prazo, uma fonte importante de emprego e renda para o Brasil", destaca a entidade da indústria paulista, acrescentando que a parceria entre os blocos atende sua reivindicação por uma inserção externa qualificada do Mercosul.