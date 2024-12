Haddad se reúne com Mercadante e diretores do BNDES em São Paulo

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está reunido com o presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Renato Sergio de Lima, no gabinete do Ministério da Fazenda, em São Paulo. O encontro será acompanhado pelo secretário de Política Econômica da Pasta, Guilherme Mello.

Às 11 horas, o ministro se reúne com o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, e com outros diretores do BNDES.

Estarão presentes no encontro o diretor de Planejamento e Relações Institucionais do BNDES, Nelson Barbosa; o diretor Financeiro e de Mercado de Capitais, Alexandre Abreu; e o diretor de Desenvolvimento Produtivo, Inovação e Comércio Exterior, José Luiz Gordon. Mello também irá acompanhar a reunião.