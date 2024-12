Lula se diz 'otimista' com lançamento da isenção do IR até R$ 5 mil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a dizer estar otimista com os rumos do Brasil e afirmou que tal percepção aumentou com o anúncio da isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil. Segundo ele, isso faz parte de uma tentativa de "moralizar" os benefícios públicos.

"Estou muito otimista com o que vai acontecer neste País. Quero dizer pra vocês que fiquei mais otimista com o lançamento do programa que nós anunciamos agora que é da isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil até a tentativa de moralizar os benefícios públicos", comentou Lula, em participação remota no encerramento de seminário do Partido dos Trabalhadores (PT) nesta sexta-feira, 6.