Tereza Cristina diz que acordo Mercosul-UE é vitória do Itamaraty como Estado, não governo

A ex-ministra da Agricultura e senadora Tereza Cristina (PP-MS) classificou a conclusão do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia como uma "vitória" do Palácio Itamaraty como órgão de Estado, não de governo. "Vitória do Itamaraty - órgão de Estado; não de governo - e de gerações de diplomatas que vi atuar com maestria em favor deste tratado!", disse.

As declarações ocorreram nesta sexta-feira, 6, em publicação no X, antigo Twitter. "O anúncio de Montevidéu afirma que os parceiros do Mercosul-UE rechaçam barreiras desnecessárias ao comércio e mantêm os direitos dos blocos junto à OMC. Também está dito que medidas ambientais não devem constituir restrição disfarçada ao comércio e devem ser baseadas em informações técnicas e científicas", comentou.

Na publicação, Tereza Cristina citou a participação que teve, na época como ministra, das negociações do capítulo agrícola em 2019. "Impedimos em 2019 a inclusão de cláusulas ambientais descabidas, que agora são afastadas, por escrito."