Tereza Cristina: Esperamos que agora o acordo Mercosul/UE realmente caminhe

A ex-ministra da Agricultura e senadora Tereza Cristina (PP-MS) afirmou nesta sexta-feira, 6, que espera que agora o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia (UE) "realmente caminhe". "Estamos prontos no Senado Federal para examinar o anúncio de Montevidéu, que contempla as negociações de 2023", disse a senadora em publicação na rede social X, antigo Twitter.

A declaração da ministra ocorre após o acordo também ter tido sua conclusão anunciada em 2019, mas não avançar nas fases seguintes. O anúncio da conclusão definitiva do tratado comercial foi feito nesta sexta-feira durante a Cúpula do Mercosul em Montevidéu, no Uruguai. Os textos acordados serão divulgados nos próximos dias, segundo o Ministério da Agricultura. O tratado ainda precisará ser traduzido, revisado juridicamente, assinado e ratificado pelos Parlamentos dos países do Mercosul e da União Europeia (UE).

Tereza Cristina participou, na época como ministra, ativamente das negociações do capítulo agrícola em 2019. "Nunca é tarde para se ouvir a verdade - os europeus admitem que o Acordo Mercosul-UE é bom para a Europa e nenhum padrão na qualidade de alimentos será quebrado. É um ganha-ganha. Sabemos desde 2019, quando fechamos em Bruxelas a parte comercial do tratado, traduzido e revisado durante dois anos - e que depois ficou emperrado pelo que chamo de protecionismo verde", afirmou a senadora.

A senadora também transcreveu a fala da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, na qual ela disse que o "acordo é uma vitória para a Europa".