Von der Leyen posa para foto com presidentes do Mercosul em meio à expectativa de acordo

Em meio à expectativa sobre o anúncio sobre o acordo entre Mercosul e União Europeia, a presidente da Comissão Europeia em Montevidéu, Ursula Von der Leyen, posou para foto com os presidentes dos países do bloco sul-americano na manhã desta sexta-feira, 6. De mãos dadas, Von der Leyen esteve ao centro da imagem, entre os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; do Paraguai, Santiago Peña; do Uruguai, Luis Alberto Lacalle Pou; e da Argentina, Javier Milei.

Há expectativa para um pronunciamento à imprensa dos chefes de Estado do Mercosul. Essa declaração, que pela agenda do presidente Lula estava prevista para as 9h30, antecederia a reunião de cúpula do Mercosul, marcada para 10h30. O encontro ocorre em Montevidéu, no Uruguai.

As tratativas para o fechamento do acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia, que reunirá 700 milhões de consumidores, se estenderam ao longo de 25 anos.

As discussões para o tratado tiveram grande avanço em 2019, quando houve um "acordo político", que acabou emperrado pela resistência de diversos países europeus, notadamente a França, que enfatizou as críticas a questões ambientais.