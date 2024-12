Ronaldo Cezar Coelho renuncia ao conselho de administração da Vibra Energia

A Vibra Energia comunicou a renúncia de Ronaldo Cezar Coelho ao cargo de membro do conselho de administração da companhia. O pedido foi apresentado na noite de sexta-feira, 6, conforme informou a empresa em fato relevante divulgado neste sábado.

De acordo com a Vibra, a decisão foi motivada por "razões pessoais". A empresa destacou que o conselho de administração seguirá os procedimentos previstos no estatuto social da companhia para tratar a vacância do cargo.

O acionista, que tem cerca de 8% da empresa, havia sido indicado para o conselho da empresa no início do ano.