Omnicom e Interpublic negociam fusão que remodelaria indústria de publicidade

O Omnicom Group está em negociações avançadas para adquirir o Interpublic Group, um acordo que criaria a maior empresa de publicidade do mundo, segundo pessoas familiarizadas com o assunto. Uma transação pode ser anunciada ainda esta semana, disseram algumas pessoas.

Os termos exatos do acordo em discussão não foram revelados. O acordo envolvendo todas as ações, provavelmente, avaliará a Interpublic entre US$ 13 bilhões e US$ 14 bilhões, excluindo dívidas, disseram algumas pessoas. O Interpublic tinha um valor de mercado de quase US$ 11 bilhões na sexta-feira (6).

Os negócios combinados teriam uma receita líquida de mais de US$ 20 bilhões, com base em números de 2023 para cada empresa.

A combinação da Omnicom, a terceira maior empresa de publicidade do mundo, e do Interpublic Group, a quarta maior empresa de publicidade, derrubaria a WPP como o maior player do setor. A receita líquida da WPP no ano passado foi de cerca de US$ 15,1 bilhões.

Um acordo reuniria algumas das agências de publicidade mais conhecidas do mundo sob o mesmo teto, após décadas de consolidação.

A Omnicom é liderada pelo CEO, John Wren, e inclui agências como BBDO, TBWA, Fleishman Hillard e o comprador de anúncios Omnicom Media Group e trabalha para empresas como Disney, Amazon, AT&T e PepsiCo.

A Interpublic é comandada pelo CEO, Philippe Krakowsky, e possui agências como McCann Worldgroup, Weber Shandwick, FCB e a empresa de compra de publicidade Mediabrands e tem uma lista de clientes que inclui L'Oreal, Johnson & Johnson e Geico. Fonte: Dow Jones Newswires.