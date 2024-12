Citi: Maior desafio da América Latina será se ajustar à reconfiguração do mercado global

Olhando para o futuro, o maior desafio na América Latina será gerenciar e se ajustar à reconfiguração do comércio global e das cadeias de suprimentos, além de um ambiente externo mais incerto em 2025, diz o banco Citi em relatório.

O Citi espera que a inflação continuará a diminuir e convergir para as metas em todos os lugares da América Latina e que as taxas de juros continuarão caindo (com o Brasil como uma exceção notável). Embora a expectativa seja de que os saldos externos permaneçam contidos, os desafios fiscais persistem, com os países fazendo esforços para reduzir os déficits primários, afirma o banco.

"Histórias idiossincráticas permanecem, tanto internas, incluindo desafios fiscais e políticos do México ao Brasil, quanto externas, principalmente com a entrada do segundo governo Trump, que poderá criar ventos contrários no comércio global e aumentar a aversão ao risco", acrescenta o relatório.