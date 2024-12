Consumidores pedem retirada de 'jabutis' de eólicas

A Frente Nacional dos Consumidores de Energia divulgou carta ao ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, fazendo um apelo à pasta para que se empenhe pela derrubada das emendas acrescentadas ao projeto que cria o Marco Regulatório das eólicas offshore (alto-mar). O pedido foi feito na sexta-feira, 6, após a divulgação do relatório do senador Weverton (PDT-MA) sobre o projeto, que manteve seis "jabutis" (textos sem relação com o projeto original), e que podem encarecer a conta de luz em 7,5%.

Durante a tramitação do projeto de lei na Câmara, foram incluídos oito jabutis no texto. No Senado, Weverton retirou dois, mas manteve seis, com um custo anual estimado em R$ 17 bilhões, segundo a PSR consultoria. Esse valor será incorporado à conta de luz e rateado por todos os consumidores. Até 2050, a estimativa da PSR é de que as propostas, se aprovadas, tenham um custo de R$ 697 bilhões.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.