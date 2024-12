Governo mapeou cerca de 15 estatais que podem trabalhar com os novos decretos, diz ministra

A ministra da Gestão, Esther Dweck, afirmou que o governo federal mapeou cerca de 15 das 44 estatais que podem trabalhar com os novos decretos para melhorar a governança das empresas. De acordo com ela, há cinco acordos com estatais para serem assinados, incluindo companhias como Imbel, Telebras e Ceitec - esta última, está sendo rediscutido um modelo de negócios para a empresa.

"Vamos assinar acordos de cooperação técnica sobre governança de estatais", afirmou a ministra em entrevista coletiva nesta segunda-feira, 9.

A declaração aconteceu após reunião com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e ministros sobre o tema. "Estatais têm papel estratégico, a gente quer que elas tenham capacidade de gerar receita e inovação."

De acordo com a ministra, nem todas as estatais ficarão independentes. Dweck citou os casos da Ebserh, Codevasf, Conab que, segundo ela, podem aumentar receitas e reduzir custos, o que já seria importante.

Além disso, a ministra disse que o governo tem discutido com o Ministério das Comunicação como aumentar a receita dos Correios.

Em sua avaliação, a melhora na receita pode ocorrer no âmbito do terceiro decreto, que prevê um sistema estruturado das estatais, com foco em melhorar a gestão corporativa das empresas.

Dweck disse que a gestão federal fará um acordo dos ministérios com as empresas para pensar em remodelagens de negócios. Como exemplo, as estatais poderão contratar empresas, como BNDES ou privadas, para reformular negócios.

A Secretária de Coordenação das Empresas Estatais, Elisa Leonel, afirmou que o decreto também facilitará compartilhamento de boas práticas entre estatais e prevê uma rede de pesquisa para ajudar as empresas.