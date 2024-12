Oracle amplia lucro e receita abaixo do previsto e ação cai 5% no after hours

A Oracle ampliou as receitas e lucros em seu segundo trimestre fiscal devido à demanda contínua por inteligência artificial, mas o resultado ficou abaixo do esperado por analistas, pressionando as ações.

A provedor de software em nuvem obteve lucro de US$ 3,2 bilhões, ou US$ 1,10 por ação, nos três meses encerrados em 30 de novembro, em comparação com US$ 2,5 bilhões, ou US$ 0,89 por ação, no mesmo período do ano anterior. .

O lucro ajustado por ação foi de US$ 1,47, ficando abaixo dos US$ 1,48 que os analistas esperavam, de acordo com a FactSet.

A receita aumentou 9%, para US$ 14,1 bilhões, um pouco abaixo dos US$ 14,12 bilhões que os analistas consultados pela FactSet projetavam.

"A demanda recorde de IA elevou a receita da Oracle Cloud Infrastructure em 52% no segundo trimestre, uma taxa de crescimento muito maior do que qualquer um dos nossos concorrentes de infraestrutura de nuvem em hiperescala", disse a CEO da Oracle, Safra Catz.

Perto das 18h49 (de Brasília), as ações da Oracle cediam 5,15% após o fechamento da sessão regular do Nasdaq.

* Com informações da Dow Jones Newswires