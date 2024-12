Projeção do Focus de alta do PIB de 2024 passa de 3,22% para 3,39%

A mediana do relatório Focus para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2024 subiu de 3,22% para 3,39%, na primeira edição do boletim após a surpresa com o crescimento da atividade no terceiro trimestre. Considerando apenas as 76 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a mediana passou de 3,28% para 3,44%.

O PIB cresceu 0,9% no terceiro trimestre deste ano, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na última terça-feira, 3. O resultado ficou acima da mediana da pesquisa Projeções Broadcast, de 0,8%, e deixou carrego estatístico positivo de 3% para este ano.

A estimativa intermediária para 2025 passou de 1,95% para 2,0%, contra 1,94% um mês antes. Levando em conta apenas as 76 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a mediana oscilou de 2,0% para 2,06%.

Os economistas do mercado não alteraram as projeções de crescimento da economia em 2026 e 2027. Ambas permaneceram em 2,0%, como já estão há 70 e 72 semanas, respectivamente.