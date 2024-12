Diretor da Aneel pede vista em processo sobre autorização de 13 projetos de hidrogênio

O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Sandoval Feitosa, pediu vista em processo sobre a autorização de 13 projetos de hidrogênio de baixa carbono, na modalidade de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PDI).

A área técnica do regulador teve manifestação favorável aos projetos, com a perspectiva de R$ 1,49 bilhão de investimentos para aplicação em segmentos industriais como siderurgia, fertilizantes, alimentos, mobilidade, petroquímica e outros.

Do total, cerca de R$ 367 milhões seriam por meio de contrapartida financeira e o restante seria via recursos de PDI, bancados pelos consumidores.

A relatora do tema é a diretora Agnes da Costa, que acompanhou a área técnica. Além dos 13 projetos com aval da área técnica, outros 11 ainda poderiam ser aprovados após novas análises. O diretor Fernando Mosna votou contra e apontou para o custo ao consumidor. O diretor Ricardo Tili também votou contra.

"Os 13 projetos colocam na conta do consumidor do consumidor de energia elétrica R$ 1,1 bilhão de recursos de PDI, sendo que os outros 11 projetos podem fazer com que o valor seja superior a R$ 2 bilhões, para o consumidor", disse.

Os 13 projetos em avaliação seriam instalados em oito unidades da federação: Bahia (BA), Ceará (CE), Minas Gerais (MG), Mato Grosso do Sul (MS), Pernambuco (PE), Rio de Janeiro (RJ), Santa Catarina (SC) e São Paulo (SP), em quatro regiões: Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste e Sul.

As propostas com aval da área técnica incluem 12 na modalidade de planta-piloto (com 73,5 MW) e um projeto na categoria de "peças e componentes". O diretor-geral, que fez o pedido de vista, vai avaliar aprimoramentos nas propostas.