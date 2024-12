Grupo Transportes sobe 0,89% em novembro ante queda de 038% em outubro no IPCA

Os gastos das famílias com Transportes passaram de uma queda de 0,38% em outubro para uma alta de 0,89% em novembro. O grupo deu uma contribuição de 0,18 ponto porcentual para a taxa de 0,39% registrada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de novembro, divulgou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A passagem aérea subiu 22,65%, item de maior pressão na inflação do mês, uma contribuição de 0,13 ponto porcentual.

Já os combustíveis caíram -0,15%, puxados pelas quedas nos preços do etanol (-0,19%) e da gasolina (-0,16%). O gás veicular subiu 0,09%, e o óleo diesel aumentou 0,03%.

O ônibus urbano avançou 3,64%, após a concessão de gratuidades nas passagens nos dias de eleições municipais em diversas áreas de abrangência da pesquisa no mês de outubro, explicou o IBGE.

Em São Paulo, houve reduções de -0,43% no trem e no metrô em novembro, "decorrentes da apropriação da gratuidade concedida a toda população nos dias de realização das provas do Enem".