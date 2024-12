Inflação de serviços sai de 0,35% em outubro para alta de 0,83% em novembro no IPCA

A inflação de serviços - usada como termômetro de pressões de demanda sobre os preços - passou de um aumento de 0,35% em outubro para uma alta de 0,83% em novembro, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os dados são do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

"Os serviços foram influenciados por passagens aéreas e também pela alta na alimentação fora do domicílio. Teve aumento também de pacote turístico, alta de preços na hospedagem", apontou André Almeida, gerente do Sistema Nacional de Índices de Preços do IBGE.

E completou: "O mês de novembro é um mês com muitos feriados, e é um mês que já está próximo do final de ano. Inclusive algumas áreas tiveram feriados prolongados. No caso do Rio de Janeiro, teve o G20 que gerou um feriado mais prolongado. Isso pode ter contribuído para esse aumento nas passagens aéreas e também nos serviços turísticos."

Os preços de itens monitorados pelo governo saíram de elevação de 0,71% em outubro para uma queda de 0,87% em novembro.

No acumulado em 12 meses, a inflação de serviços passou de 4,57% em outubro para 4,71% em novembro. A inflação de monitorados em 12 meses saiu de 6,27% em outubro para 5,17% em novembro.

O IPCA de novembro ficou em 0,39%. A taxa acumulada nos 12 meses terminados em novembro foi de 4,87%.