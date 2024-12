Moedas Globais: dólar avança ante maioria das moedas com expectativa por CPI americano

O dólar voltou a avançar nesta terça-feira, 10, ante a maioria das moedas, repetindo desempenho da sessão anterior, com investidores aguardando a publicação do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos diante do potencial impacto para a postura do Federal Reserve (Fed). No caso do iene, a moeda voltou a cair com a menor expectativa de que o Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês) elevará juros em sua próxima reunião. Já o euro recuou observando ainda a crise política na França, com um corte de taxas pelo Banco Central Europeu (BCE) sendo amplamente esperado nesta semana.

O índice DXY, que mede a variação da moeda americana ante uma cesta de pares fortes, fechou em alta de 0,24%, a 106,399 pontos. Perto do fechamento de Nova York, o dólar avançava a 151,92 ienes, a libra tinha alta a US$ 1,2776 e o euro recuava a US$ 1,0527.

"Esperamos que a recuperação do dólar continue após este período de consolidação. Embora os resultados das eleições nos EUA tenham turbinado esta movimentação do dólar, seguimos com a crença de que a forte história fundamental dos EUA continua a favorecer rendimentos mais elevados dos Treasuries e um dólar mais elevado", avalia o BBH. "O relatório de empregos da semana passada, bem como outros dados importantes que ainda serão divulgados, deverão confirmar a nossa tese. Os preços de mercado para o Fed já foram ajustados, o que deu um enorme impulso ao dólar", indica o banco.

"O iene continuou a se enfraquecer, à medida que as expectativas de aumento da taxa do BoJ desaparecem", aponta o BBH. As chances de um aumento dos juros na próxima semana caíram para 25% contra 65% no início da semana passada. "Até que as expectativas para o Fed e BoJ mudem drasticamente, pensamos que o dólar estabeleceu firmemente um intervalo de curto prazo de 150-155 ienes", projeta.

O presidente da França, Emmanuel Macron, disse que quer nomear um novo primeiro-ministro do país nas próximas 48 horas, de acordo com informações da BFMTV.

Já o dólar australiano recuou depois que o banco central da Austrália (RBA, na sigla em inglês) manter taxa básica de juros do país em 4,35% ao ano. Ao fim da tarde, o dólar australiano era cotado a US$ US$ 0,6381, ante US$ 0,6436 do dia anterior.