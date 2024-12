Senado aprova indicação de Izabela Correa para Diretoria de Relacionamento do BC

O Senado aprovou, por 48 votos a 3, e nenhuma abstenção, a indicação de Izabela Moreira Correa para a Diretoria de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta do Banco Central. A apreciação ocorreu nesta terça-feira, 10, no plenário, após sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado.

Ao colegiado, Correa disse que o Comitê de Política Monetária (Copom) tem "adotado as medidas necessárias e reiterado seu firme compromisso para a convergência da inflação à meta".

O nome dela é um dos três indicados do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, para a diretoria da instituição.