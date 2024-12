Alta nos serviços em outubro ante setembro foi a maior para o mês desde 2020, mostra IBGE

O avanço de 1,1% no volume de serviços prestados em outubro ante setembro foi o melhor desempenho para esse período do ano desde 2020, quando houve uma expansão de 2,3%. Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

No acumulado do ano, de janeiro a outubro de 2024 ante o mesmo período do ano anterior, os serviços cresceram 3,2%.

"Está se configurando um quarto ano de crescimento do setor de serviços", apontou Rodrigo Lobo, gerente da pesquisa do IBGE. "A base de comparação não chega a ser muito desafiadora pros próximos dois meses (novembro e dezembro). A manter essa dinâmica que a gente tem observado ao longo destes meses, é bem provável que haja manutenção desse patamar mais elevado em relação ao ano de 2023. O setor de transportes vai ser o fiel da balança", acrescentou.

O último recuo anual no setor de serviços ocorreu em 2020: -7,8%.

Houve avanços em 2021 (10,9%), 2022 (8,3%) e 2023 (2,9%).

"Vai ser a primeira vez, desde a série iniciada em 2012, que vai ter o quarto ano de crescimento consecutivo", observou Lobo.