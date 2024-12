Bolsas de NY fecham sem coesão com Nasdaq em recorde e Dow sufocado por Unitedhealth

As bolsas de Nova York fecharam sem direção única nesta quarta-feira, 11, após a inflação nos EUA permanecer acima da meta, mas não mais do que o esperado, o que manteve viva a aposta em um corte nas taxas de juros na próxima semana. O Nasdaq avançou para novo recorde de fechamento, acima da marca inédita dos 20.000 pontos diante dos ganhos das empresas de semicondutores. O Dow Jones cedeu, sufocado pela queda das ações da UnitedHealth em meio à onda de simpatia ao suspeito de matar o CEO da UnitedHealthcare.

o Nasdaq avançou 1,77%, a 20.034,89 pontos. O S&P 500 subiu 0,82%, a 6.084,19 pontos. O Dow Jones caiu 0,22%, a 44.148,56 pontos.

As ações da Broadcom dispararam 6,63% e responderam pela maior alta porcentual do Nasdaq, após uma reportagem da The Information citar que a Apple está trabalhando com a fabricante de chips em seu próprio chip de servidor de inteligência artificial. O movimento precedeu ainda o balanço da Broadcom, previsto para após o fechamento do mercado nesta quarta-feira.

Outro destaque foi a Alphabet, que teve alta de 5,46% depois que a empresa anunciou sua mais recente ferramenta de inteligência artificial, a Gemini 2.0.

Por outro lado, as ações da Unitedhealth caíram 5,66% e limitaram o Dow Jones, diante das repercussões sobre o assassinato de diretor executivo da UnitedHealthcare, Brian Thompson, no dia 4 de dezembro. A Merck e a Johnson & Johnson também cederam.

A saúde "está sob escrutínio bipartidário, o que é horrível", disse Jay Hatfield, executivo-chefe da Infrastructure Capital Advisors.

No front macroeconômico, o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos EUA subiu em linha com as estimativas de analistas consultados pelo Projeções Broadcast, ampliando a possibilidade de o Fed reduzir os juros na reunião de 18 de dezembro.