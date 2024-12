Japão: inflação no atacado acelera pelo 3º mês consecutivo e deixa porta aberta a aperto do BoJ

O índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) japonês subiu 3,7% no confronto anual de novembro, segundo dados do Banco do Japão (BoJ). O resultado marca o terceiro mês consecutivo de aceleração do indicador, após aumento de 3,1% em setembro e de 3,6% em outubro.

Na comparação com outubro, o PPI avançou 0,3% no mês passado, a mesma variação registrada nos dois meses anteriores.

Para o Deutsche Bank, o indicador sugere crescente pressão inflacionária no país asiático e deixa a porta aberta para um aumento de juros do BoJ na semana que vem. O iene respondeu ao dado em alta, mas depois virou para baixo e firmou desvalorização contra o dólar, após a Bloomberg informar que os dirigentes veem pouco risco em esperar um pouco mais para elevar a taxa básica.