Opep aumenta levemente previsão para alta da oferta de petróleo fora da Opep+ em 2024

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) elevou em 5 mil barris por dia (bpd) a previsão para o aumento da oferta da commodity entre os países fora da Opep+ em 2024, para 1,28 milhão de bpd, segundo relatório mensal publicado nesta quarta-feira, 11.

Para 2025, a projeção de alta foi mantida em 1,11 milhão de bpd, com as maiores contribuições vindas de Estados Unidos, Brasil, Canadá e Noruega.

Com isso, o cartel espera que a produção fora da Opep+ some 52,12 milhões de bpd este ano e 54,23 milhões de bpd no próximo.

Ainda no relatório, a Opep informa que a produção da Opep+ avançou 32 mil bpd em novembro ante outubro, para uma média de 40,67 milhões de bpd, de acordo com fontes secundárias.

A Opep+ engloba a Rússia e outros produtores de petróleo que não integram a Opep.