Opep mantém previsões para crescimento do PIB global este ano e em 2025

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) deixou inalteradas as previsões para o crescimento da economia global este ano e no próximo, conforme relatório mensal divulgado nesta quarta-feira, 11. O cartel projeta que o Produto Interno Bruto (PIB) mundial crescerá 3,1% em 2024 e 3,0% em 2025.

A organização também manteve as estimativas para o avanço do PIB da China (em 4,9% este ano e 4,7% no seguinte) e da zona do euro (0,8% e 1,2%, respectivamente).

Para os EUA, a Opep elevou a projeção para a alta da atividade em 2024, de 2,7% para 2,8%, e também em 2025, de 2,1% para 2,2%.

No relatório, o cartel afirma que a economia do planeta deve permanecer resiliente no curto prazo, apesar incertezas relativas à geopolítica, à escalada da dívida pública e aos juros reais elevados.