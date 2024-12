Preços dos medicamentos para hospitais recuaram 0,71% em novembro, aponta Fipe

Os preços dos medicamentos adquiridos pelos hospitais recuaram 0,71% em novembro, ampliando a queda de 0,30% registrada em outubro pelo Índice de Preços de Medicamentos para Hospitais (IPM-H), desenvolvido pela Fipe com base em dados de transações realizadas na plataforma Bionexo.

Comparativamente, a inflação ao consumidor em novembro, medida pelo IPCA indicou uma variação de 0,39%, enquanto a apuração do IGP-M destacou uma alta mensal de 1,30% nos preços da economia. Além disso, dados do BC indicaram uma nova depreciação da moeda brasileira no mesmo período, de 3,25%.

No balanço parcial de 2024 até novembro, o IPM-H registrou um aumento de 2,80%.

Na leitura de Bruno Oliva, economista e pesquisador da Fipe, "o último resultado mensal do IPM-H veio muito em linha com nossa expectativa para esse mês. Considerando o histórico das variações registradas em novembro pelo índice entre 2015 e 2023, a variação média foi de 0,70% - muito próximo do incremento de 0,71% apurada em novembro de 2024.