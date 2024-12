BCE evita comprometer trajetória de juros, mas corta projeções de inflação e de PIB

O Banco Central Europeu (BCE) reiterou dependência de dados e evitou se comprometer com uma trajetória de juros específica, em comunicado sobre decisão monetária divulgado nesta quinta-feira. "Vamos seguir a abordagem de decidir juros a cada reunião para determinar o nível apropriado da política monetária", afirmou a autoridade, em nota.

Apesar disso, o banco central expressou confiança no retorno da inflação para a meta de 2% na zona do euro e se comprometeu a manter os preços neste nível no médio prazo. Segundo a nota, os cortes de juros realizados até o momento estão contribuindo para relaxar as condições financeiras no bloco e devem apoiar uma aceleração gradual da demanda doméstica ao longo do tempo.

"A inflação doméstica desacelerou, mas permanece elevada conforme preços e salários em alguns setores ainda passam por ajustes com atraso significativo", ponderou a autoridade monetária.

O BCE, no entanto, cortou projeções para a inflação e o Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro nos próximos anos. Agora, a equipe econômica projeta que a inflação será de 2,4% em 2024, 2,1% em 2025, 1,9% em 2026 e 2,1% em 2027. Em setembro, a previsão era de alta de 2,9% em 2024 e 2,3% em 2025.

Já a previsão para o crescimento econômico do PIB foi revisada para 0,7% em 2024, 1,1% em 2025, 1,4% em 2026 e 1,3% em 2027. Antes, a projeção era de 0,8% em 2024, 1,3% em 2025 e 1,5% em 2026.