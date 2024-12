Brasil se torna local seguro do ponto de vista jurídico, político e ambiental, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o Brasil se tornou um lugar seguro do ponto de vista jurídico, político e ambiental, devido à sua matriz energética verde e ao fortalecimento da democracia. Isso torna o País atrativo para projetos que devem gerar emprego, afirmou em uma reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social e Sustentável (CDESS), o "Conselhão".

A avaliação de Haddad é de que a parceria entre a economia e a ecologia no Brasil está se tornando uma referência e um "padrão internacional".

"A crise climática traz um desafio enorme, não é só para o meio ambiente, é para a qualidade de vida das pessoas, nós podemos ter impactos sociais dramáticos se nada for feito", disse o ministro, reafirmando que o Brasil tem condições de o processo de descarbonização.

Ele destacou também a entrega de um livro aos integrantes do "Conselhão" que contém as mais de 100 ações em curso dentro do Plano de Transformação Ecológica (PTE), programa que é liderado pelo Ministério da Fazenda.