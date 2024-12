Dólar cai quase 10 centavos e puxa juro longo após Copom e leilão de linha

O real mostra o segundo melhor desempenho, atrás do rublo, entre as principais divisas emergentes ligadas a commodities. O dólar perdeu quase R$ 0,10 na mínima intradia a (R$ 5,8681), enquanto os juros curtos sobem e os longos recuam assim como o Ibovespa futuro (-0,78%). Os ativos locais precificam o choque de juros do Copom e os leilões de linha de até US$ 4 bilhões na manhã desta quinta-feira, 12, no mercado cambial para atender à demanda sazonal de fim de ano. A alta dos juros futuros curtos ocorre como era esperado.

O UBS BB revisou sua estimativa para a taxa Selic, ao final do ciclo, de 13,5% para 14,25% e informou acreditar que isso seja "suficiente para convergir a inflação para a meta de 3% no modelo do Banco Central".

Segundo relatório assinado pelo departamento de economia da instituição, chefiado por Alexandre de Azara, a decisão do Copom é positiva para a credibilidade da autoridade monetária, em um esforço para controlar as expectativas de inflação. "Nós esperamos também que tanto o câmbio quanto as expectativas de inflação apresentem menor volatilidade".

Investidores avaliam ainda a alta das vendas do comércio varejista no País de 0,4% em outubro ante setembro, na série com ajuste, segundo o IBGE. O resultado ficou perto do teto do intervalo de estimativas apuradas pelo Projeções Broadcast, de queda de 1,3% a alta de 0,5%, e mediana -0,2%.

No exterior, os juros dos Treasuries e o dólar ganham força, conforme os investidores seguem em compasso de espera pela decisão do Banco Central Europeu (BCE) às 10h15, que pode cortar o juro em 25 pontos-base; e pela inflação ao produtor (PPI) dos Estados Unidos nesta manhã (10h30).

Às 9h23 desta quinta, o dólar à vista caía 0,96%, a R$ 5,8971. O dólar para janeiro caía 1,01%, a R$ 5,9045.