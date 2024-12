Faturamento da indústria eletroeletrônica deve encerrar 2024 com crescimento de 11%, diz Abinee

Faltando apenas 19 dias para terminar o ano, a indústria eletroeletrônica calcula que no exercício de 2024 seu faturamento atingirá R$ 226,7 bilhões. Se essa previsão estiver correta, será um resultado 11% acima dos R$ 204,6 bilhões faturados em 2023. A projeção acabou de ser feita pela diretoria da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee) em sua coletiva de imprensa de fim de ano.

Neste ano, especificamente, de acordo com a entidade, o crescimento nominal de 11% pode ser também considerado como a variação real, visto que a inflação média do setor, medida através do Índice de Preços ao Produtor(IPP) divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), agregado pela Abinee ficou praticamente estável em 2024.

"Ao avaliar o acréscimo de 11% no faturamento do setor em 2024, é importante lembrar que a base de comparação foi mais fraca, visto que no ano passado o setor havia recuado 6% comparado a 2022. Mas mesmo assim, vale destacar que essa elevação foi superior à projeção anterior para este ano que estava em 7%, apesar das incertezas econômicas que acompanharam o empresário do setor no decorrer deste ano", observou o presidente da Abinee, Humberto Barbato.

Essa prudência, de acordo com ele, pode ser observada no comportamento do Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) do Setor Eletroeletrônico, divulgado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) e agregado pela Abinee, que se manteve próximo da linha divisória de 50 pontos, que separa a confiança da falta de confiança, desde o final de 2022. A falta de confiança do empresário foi mais evidente na área eletrônica, que conforme dados da CNI, foi o setor menos confiante dos 29 analisados pela Confederação em novembro de 2024.

Já a área elétrica se manteve mais confiante neste ano. Porém é importante destacar que os empresários industriais permanecem com mais confiança em relação ao desempenho das suas próprias empresas e continuam com cautela em relação à economia brasileira. A produção de bens do setor em 2024 deverá crescer 10,2% em relação ao ano anterior. Neste caso também, destaca-se a base fraca de comparação, lembrando que a produção industrial do setor havia recuado 10,6% em 2023.

Empregos no setor

O número de empregados na indústria elétrica e eletrônica, segundo cálculos da Abinee, deverá aumentar de 265,5 mil funcionários diretos, em dezembro de 2023, para 284,2 mil em dezembro de 2024, registrando o expressivo acréscimo de 18,7 mil postos de trabalho.

Até outubro, divulgação mais atualizada do Caged, o nível de emprego do setor cresceu por dez meses consecutivos neste ano. O aumento no número de empregados do setor vem ocorrendo principalmente na área elétrica, com destaque para o segmento de fabricação de equipamentos de distribuição e controle de energia, em função de investimentos nas instalações elétricas das distribuidoras (concessionárias elétricas) e nas instalações industriais.

A utilização da capacidade instalada deverá aumentar 6 pontos porcentuais, passando de 73% em dezembro de 2023 para 79% no final de 2024.