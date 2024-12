Suzano atualiza estimativa de desembolso total operacional de celulose para R$ 1.900/t em 2027

A Suzano informou nesta quinta-feira, 12, que atualizou suas estimativas de longo prazo de desembolsos operacionais do seu negócio de celulose para R$ R$ 1.900 por tonelada em 2027.

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa detalha que foram considerados na composição da estimativa de desembolso um custo caixa de produção de celulose (incluindo paradas programadas) de R$ 746 por tonelada; custos e despesas logísticas, com vendas e administrativas de R$ 654 por tonelada; e investimentos de manutenção (capex de manutenção) de R$ 500 por tonelada.

A perspectiva de desempenho operacional de longo prazo do negócio de celulose da Companhia esperada para 2027 considera ainda fatores em comparação à estimativa anteriormente divulgada como atualização monetária prevista para 2025 e a variação dos índices de inflação (IPCA, INPC e IGPM) observados em 2024 em relação ao previsto para o ano; variação cambial; e atualizações relacionadas a custos operacionais e iniciativas de gestão visando maior competitividade estrutural.

"O período estimado compreende a evolução do desempenho operacional do negócio de celulose da companhia nos próximos 3 anos, com o atingimento dos valores supramencionados previstos para o exercício social de 2027", destaca a companhia.