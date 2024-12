Vale Ventures anuncia investimento em startup voltada à substituição de gás natural

A Vale Ventures, iniciativa de corporate venture capital da Vale, anunciou nesta quinta-feira, 12, um investimento na startup Electrified Thermal Solutions (ETS), sediada em Boston, nos Estados Unidos. Segundo a empresa, o objetivo é apoiar o desenvolvimento da startup, que criou uma tecnologia para o aquecimento de fornos industriais sem o uso de combustíveis fósseis.

Essa tecnologia tem potencial para reduzir as emissões de gases de efeito estufa em processos industriais de setores de difícil abatimento, como os de mineração e siderurgia, diz a mineradora em nota.

O investimento minoritário da Vale Ventures foi realizado em conjunto com outros investidores, como parte de uma rodada em que a ETS arrecadou o total de US$ 19 milhões. Este é o quarto investimento anunciado pela Vale Ventures, que em 2022 comprometeu um capital de US$ 100 milhões a ser investido no desenvolvimento de soluções disruptivas para a cadeia de valor de mineração e metais.