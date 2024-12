IBC-Br cresce 0,14% em outubro ante setembro, diz BC, acima da mediana das projeções

A economia brasileira cresceu 0,14% em outubro, na comparação com setembro, segundo a série com ajuste sazonal do Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br). O resultado foi maior do que a mediana da pesquisa Projeções Broadcast, que indicava variação zero para o indicador. As estimativas iam de -0,40% a 0,74%.

O índice subiu de 154,2 para 154,4 pontos no período e atingiu o maior nível da série histórica. O BC revisou os resultados de setembro (0,84% para 0,88%), agosto (0,24% para 0,30%) e julho (-0,33% para -0,31%). Com isso, o crescimento do IBC-Br no terceiro trimestre ante o segundo foi revisto de 1,12% para 1,23%.

Na comparação com outubro de 2023, o IBC-Br cresceu 7,31% na série sem ajuste sazonal - mais próximo do teto (7,60%) do que da mediana (6,60%) da pesquisa Projeções Broadcast. O índice chegou aos 156,0 pontos, o quinto maior nível da série histórica, atrás apenas de julho, março e agosto de 2024 e de março de 2023.

Como de costume na divulgação de outubro, realizada após a publicação do Produto Interno Bruto (PIB) do terceiro trimestre, houve revisões do IBC-Br na série sem ajuste. O crescimento do índice no terceiro trimestre, frente ao mesmo período de 2023, foi revisado de 4,70% para 4,84%.