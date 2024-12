Rússia estende até junho restrição de venda de petróleo a países que adotaram limite de preço

O governo do presidente da Rússia, Vladimir Putin, prolongou a proibição das exportações de petróleo, de 31 de dezembro de 2024 para 30 junho de 2025, de acordo com uma ordem executiva publicada nesta sexta-feira, 13.

Originalmente, a medida do Kremlin foi adotada em resposta à limitação de preço do petróleo russo por países estrangeiros em até US$ 60 por barril em razão guerra de Moscou contra a Ucrânia.