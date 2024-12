Produção industrial da China agrada em novembro, mas vendas no varejo decepcionam

A produção industrial da China teve expansão anual de 5,4% em novembro, segundo dados publicados pelo Escritório Nacional de Estatísticas (NBS, pela sigla em inglês). O resultado ficou levemente acima da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, de ganho de 5,3%. Em outubro, a produção havia avançado 5,3% em relação a um ano antes.

Já as vendas no varejo chinês aumentaram 3% em novembro ante igual mês do ano passado. O dado mostrou desaceleração ante o incremento anual de 4,8% visto em outubro e ficou bem abaixo do consenso do mercado, de acréscimo de 4,7%.

Os investimentos em ativos fixos, por sua vez, cresceram 3,3% no acumulado de janeiro a novembro em relação ao mesmo período de 2023, depois de mostrarem alta de 3,4% nos primeiros dez meses do ano. Neste caso, a projeção para o período de 11 meses era de avanço de 3,4%. Fonte: Dow Jones Newswires.