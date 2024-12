Agências do governo dos EUA não cumprem metas de veículos elétricos em frota, diz GAO

Recentemente, os órgãos federais dos Estados Unidos têm comprado mais veículos com emissão zero para suas frotas. Todavia, as agências do governo não conseguiram cumprir as metas de compra de veículos elétricos do governo Joe Biden e adquiriram quatro vezes mais modelos movidos a gasolina, segundo relatório do Escritório de Prestação de Contas do Governo (GAO, na sigla em inglês) divulgado hoje.

No ano orçamentário de 2023, as agências compraram 25.300 veículos movidos a gasolina e um total de 5.500 EVs - 60% da meta combinada, diz o relatório.